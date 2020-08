Coronavirus: 52 nuovi casi in E-R su oltre 11mila tamponi

Cifra record di tamponi in Emilia-Romagna nella giornata di ieri, oltre 11.100, dall'esame dei quali sono emerse 52 persone positive al coronavirus. Di queste 25 senza sintomi, da screening sul territorio. I casi legati a rientri da fuori regione sono 28. Non si registra nessuna nuova vittima. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Il numero più alto di nuovi positivi si è registrato in provincia di Bologna (17), per la maggior parte ragazzi under 25, di rientro dalle vacanze (tornati da Sardegna, Croazia e Grecia).

Salgono ancora complessivamente i ricoveri in terapia intensiva, in totale 8 (+1). Calano i pazienti negli altri reparti Covid (-4). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.816 (21 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.