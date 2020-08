Coronavirus: 76 casi in E-R, tornano a salire i ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - Sono 76 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, scovati con 9.286 tamponi. Di questi, 47 sono asintomatici e 23 sono collegati a vacanze o rientri dall'estero. Salgono i ricoverati in terapia intensiva (che sono 7, tre in più di ieri) come pure negli altri reparti Covid (81, nove in più) e un uomo è morto nel Bolognese, che porta il totale dei decessi a 4.455.

Secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12, 36 nuovi casi sono legati a focolai già noti. Il numero maggiore di casi è in provincia di Ferrara (15), seguita da Modena (13) e Bologna (12). (ANSA).