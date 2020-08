Aggredita volontaria impegnata in tutela fratini in spiaggia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Una volontaria che si occupa della tutela dei fratini, volatili protetti che nidificano in spiaggia, è stata aggredita e insultata. È successo ieri mattina alla Riserva naturale 'Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano' in provincia di Ravenna. A darne notizia sono le associazioni ambientaliste che parlano di un "episodio sconcertante".

Nella Riserva, grazie all'impegno di volontari di diverse associazioni tra cui Enpa, Italia Nostra, Wwf e Legambiente, "i risultati sono stati molto incoraggianti - aggiungono in una nota - migliaia di persone hanno chiesto informazioni sui fratini" e si sono schiuse uova a "Lido di Classe e Lido di Dante. Svariati pulcini e giovani sono presenti anche nelle parti non visibili della Riserva, a nord e a sud: un ottimo risultato che lascia ben sperare per il futuro e che vorremmo festeggiare - concludono le associazioni - con una pulizia della spiaggia appena i tempi della nidificazione lo consentiranno".

