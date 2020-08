'Sotto le stelle del cinema', 43 mila spettatori a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - 'Sotto le stelle del cinema' con 43 mila spettatori a Bologna, tra piazza Maggiore (33mila) e BarcArena (10mila): è il bilancio di Ferragosto molto positivo, in un anno reso difficile dalla pandemia, della 26/a edizione della manifestazione promossa dalla Cineteca.

"Una scommessa giocata con la consapevolezza di compiere un'operazione importante per la città e per il mondo del cinema - commenta il direttore Gian Luca Farinelli - Gli spettatori ci hanno premiato e ci hanno convinti ancor più della scelta di realizzare 'Il Cinema Ritrovato' alla fine di agosto, con uno spostamento di due mesi in avanti rispetto alle date originariamente previste". Un record di presenze, nell'anno in cui la manifestazione si svolge nel rispetto delle distanze tra gli spettatori.

Slittata di qualche settimana rispetto al consueto avvio a metà giugno, 'Sotto le stelle del cinema' sta attraversando ancora una volta l'estate dei bolognesi e sta traghettando verso la 34/a edizione del 'Cinema Ritrovato' con le sue sette sale e tre arene all'aperto. "Un bel segnale di ripartenza per il cinema in sala - dice Farinelli - e per la nuova stagione che inaugureremo il 26 agosto al cinema Lumière con la copia in 70 mm (unici in Italia assieme all'Arcadia di Melzo) dell'attesissimo 'Tenet' di Christopher Nolan".

'Sotto le stelle del cinema' è stata celebrata proprio questa settimana dal magazine americano Newsweek, che ha inserito piazza Maggiore tra le dieci location di cinema all'aperto più belle del mondo. (ANSA).