Raoul Casadei compie 83 anni, niente festa dopo pandemia

Raoul Casadei compie 83 anni il giorno di Ferragosto ma quest'anno, dopo la pandemia, sarà una festa solo in famiglia: non si farà linfatti a tradizionale festa in bianco nel Recinto di casa Casadei, in Romagna, una serata che vedeva festeggiare i compleanni di padre e figlio, Raoul e Mirko, nati rispettivamente il 15 e 19 agosto. "I testimonial dell'abbraccio del Liscio e dell'aggregazione - spiega la famiglia - non possono pensare a una festa con distanziamenti e mascherine e danno appuntamento agli amici all'estate 2021, cavalcando l'ottimismo e il pensiero positivo che da sempre li caratterizza".

"Dobbiamo rinunciare alla festa di compleanno con gli amici di sempre - dice Raoul Casadei - e lo facciamo soprattutto in rispetto ai nostri amici medici, che hanno combattuto il virus nemico in prima linea, e agli amici politici che non hanno dormito per decidere il da farsi nel momento difficile della quarantena e della pandemia. Mi dispiace tanto dover prendere questa decisione, ma in quest'anno così difficile e quasi surreale, sospendere la festa è la scelta dovuta. La festa di quest'anno fra l'altro voleva essere un'occasione per congratularmi pubblicamente col mio cardiologo Giancarlo Piovaccari, che qualche anno fa, alla soglia degli 80 anni, proprio alla vigilia del mio compleanno mi ha salvato la vita da un arresto cardiaco".