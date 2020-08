Fiamme in parcheggio nel Bolognese, bruciano sei furgoni

Sono da accertare le cause di un vasto incendio scoppiato verso mezzanotte a Calderara di Reno, nel Bolognese, in un parcheggio di via Garibaldi dove erano in sosta alcuni furgoni della catena di arredamento Mondo Convenienza. Le fiamme hanno interessato sei di questi furgoni, alimentati a metano: un mezzo è stato completamente distrutto e gli altri hanno subito danni consistenti, dopo essere stati raggiunti dal rogo partito dal primo veicolo. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, per spegnere l'incendio, e anche i carabinieri.

Secondo i primi accertamenti non sono state trovate tracce di innesco e al momento non è possibile stabilire con certezza l'origine dolosa dell'incendio, anche se questa ipotesi non viene esclusa. Data la vastità del rogo, che ha provocato una colonna di fumo visibile a distanza, i Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno avviato indagini.