Bonaccini, "stretta discoteche necessaria, responsabilità"

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - "Vogliamo evitare comportamenti che permettano al contagio di rialzare la testa. Per questo è necessario rafforzare prevenzione e controlli, un impegno che va di pari passo con lo straordinario lavoro che i servizi sanitari stanno facendo nei territori grazie all'azione di tracciamento dei casi di positività al virus". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini motivano la nuova ordinanza sull'attività delle discoteche in regione.

"Una stretta - chiariscono - utile anche a evitare che divertimento e svago possano lasciare spazio ad atteggiamenti irresponsabili, anche solo di pochi, che possano vanificare il lavoro di questi mesi. A tutela dei giovani stessi, ragazzi e ragazze, che devono sapere di non essere immuni o al riparo dal virus". (ANSA).