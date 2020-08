'Regalati il Molise': saluto a turisti con canti e balli

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN GALDO (CAMPOBASSO), 12 AGO - L'altra settimana sono arrivati da Firenze, Ferrara, e Portici (Napoli), nell'ultimo week end da Roma, Lucca e Padova. Sono i gruppi di turisti che hanno aderito all'iniziativa 'Regalati il Molise' promossa dall'Associazione culturale 'Amici del Morrutto' in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Galdo che offre soggiorni gratis di una settimana nelle abitazioni del borgo molisano. Un progetto che sta riscuotendo notevole successo e gradimento da parte degli ospiti. Prima della partenza anche una piacevole sorpresa e nuove emozioni per quelli che avevano concluso il soggiorno e stavano per rientrare nelle località di provenienza. Un saluto da parte del locale Gruppo folkloristico 'Zig-Zaghini' con una esibizione di canti e balli al 'Morrutto', proprio sotto le finestre delle antiche case dove i turisti hanno trascorso una settimana. (ANSA).