Ondata di caldo nel Bolognese, picchi di 35 gradi

Prosegue almeno fino a venerdì 14 agosto l'ondata di calore in atto a Bologna, nei Comuni limitrofi e in pianura, con temperature che potrebbero toccare anche 35 gradi. L'Azienda Usl di Bologna, come da piano, ha allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana.

Per gli anziani particolarmente fragili è attivo il progetto di sostegno e-Care che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, da chiamare è 800 562 110. Un altro numero gratuito al quale ci si può rivolgere è quello del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.