E-R, tampone obbligatorio per rientri da Grecia-Spagna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - In Emilia-Romagna, da domani, ci sarà l'obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia, Croazia e Malta,:ci si dovrà, infatti, segnalare immediatamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro. Se l'esito sarà negativo, non scatteranno provvedimenti di quarantena. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata domani dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini.

Sempre nell'ordinanza di domani ci sarà anche un protocollo relativo alle badanti. Sarà - ha anticipato l'assessore alla Salute Raffaele Donini - un protocollo relativo al percorso di presa in carico delle assistenti famigliari, provenienti dall'estero, che rientrano al lavoro sul territorio nazionale; protocollo condiviso con i sindacati, che desidero ringraziare per il lavoro svolto insieme". (ANSA).