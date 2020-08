Estate: 'Pink Week'; sindaci Romagna, bilancio positivo

(ANSA) - RIMINI, 10 AGO - "Agosto non si poteva aprire in modo migliore per la Riviera Romagnola, e per le prossime settimane i segnali sono incoraggianti". Così l'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, traccia un bilancio della Pink Week andata in scena dal 3 al 9 agosto in diverse località dell'entroterra e della costa.

"L'estate quest'anno avrà una coda lunga con un settembre ricco di appuntamenti", ha aggiunto l'assessore. "Solo la Romagna ha saputo costruire un progetto così ampio e diffuso da permettere a tante persone di vivere attimi di spensieratezza in totale sicurezza", ha aggiunto il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

Ad unirsi alla loro soddisfazione, fa sapere Apt Servizi, sono fra gli altri i sindaci di Ferrara, Comacchio, Cervia, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica.

"Il successo della Pink Week è una bella iniezione di fiducia, non solo per agosto ma anche per settembre", ha detto il primo cittadino di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti.

"Organizzarla nella prima settimana di agosto, una settimana solitamente scarica, un'intuizione che l'ha trasformata in volano per quelle successive", ha aggiunto il collega di Cattolica, Mariano Gennari. "Inimmaginabili i danni alla stagione e all'estate in larga parte ridotti grazie alla campagna 'La Romagna è il sorriso degli italiani' e dalla Notte Rosa", è l'osservazione del sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi. (ANSA).