In E-R 69 nuovi casi positività al Coronavirus, una vittima

(ANSA) - BOLOGNA, 09 AGO - Salgono a 30.121 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 69 in più rispetto a ieri, di cui 43 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening regionali.. Nel dettaglio, spiega la Regione, dei 69 nuovi casi, 36 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 25 sono collegati a vacanze o rientri dall'estero. I numeri più elevati a livello provinciale si registrano a Reggio Emilia con 19 casi; a Bologna con 18 e a Ravenna con 11. In particolare si segnalano 16 casi legati a ragazzi tornati da una vacanza in Grecia o Croazia, oltre a 4 rientri da paesi esteri.

I tamponi effettuati ieri sono 5.413 - 727.693 in totale - cui si aggiungono 1.241 test sierologici. I casi attivi a oggi sono 1.760 (48 in più rispetto a ieri) mentre le persone guarite si attestano a 24.066 (+20 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore si registra un nuovo decesso, avvenuto in provincia di Bologna, che porta il computo totale a quota 4.295.

Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 1.675 (+48 rispetto a ieri),; restano 4 i pazienti in terapia intensiva, e rimane invariato anche il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 81. (ANSA).