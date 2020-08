F1: Verstappen, 'incredibile, non mi aspettavo di vincere'

- (ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Non mi aspettavo di vincere, assolutamente, ma oggi non ho avuto problemi e sono riuscito a spingere come volevo. E' un risultato incredibile". Parlando 'a caldo' subito dopo aver vinto a Silverstone, Max Verstappen esprime tutta la sua gioia per questo successo inaspettato.

"Abbiamo avuto una grandissima giornata - dice ancora l'olandese -, tutto è filato nel modo giusto e abbiamo indovinato anche la strategia. Io non voglio gestire nulla, so che i miei avversari sono veloci ma voglio attaccare e mettere pressione. Finora non ne avevo avuto l'opportunità, oggi ho avuto la possibilità di farlo". Ora pensa di poter battere le Mercedes anche a Barcellona? "Non lo so, forse dovremmo usare le gomme soft", è la risposta del pilota della Red Bull. (ANSA).