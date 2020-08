40enne morto dopo tuffo in piscina in hotel del Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 09 AGO - Un quarantenne di origine albanese è morto questa notte in seguito a un tuffo in piscina in un hotel-residence di Lido di Savio, sul litorale Ravennate. L'episodio si è verificato attorno alle 23 quando l'uomo, che si trovava a bordo piscina con alcuni familiari e amici, si è tuffato ed è stato notato poco dopo in acqua ormai esanime. Vani tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri della vicina Stazione di Savio. La vittima è un turista di residente a Carugate, nel Milanese, e ospite della struttura dove è avvenuta la tragedia, l'hotel Koko di Lido di Savio. L'uomo si trovava in vacanza con alcuni familiari compresa la moglie. Confermata l'ipotesi principale del decesso, ossia che abbia battuto la testa in un tuffo.