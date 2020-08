Sergio Zavoli tumulato a Rimini accanto alla tomba di Fellini

Si è chiusa alle 12 la camera ardente allestita per Sergio Zavoli al teatro Galli Rimini dove tra il 7 e l'8 agosto è stato salutato da tanti cittadini oltre che da membri delle istituzioni. Dopo i ringraziamenti della famiglia per il "fantastico abbraccio" della città, la salma è stata trasportata al cimitero monumentale di Rimini per essere tumulata, con una cerimonia privata, accanto alla tomba di Federico Fellini e di sua moglie, Giulietta Masina. Era stato lo stesso maestro del giornalismo televisivo, così ha fatto sapere la famiglia al sindaco della città romagnola, a chiedere di riposare accanto al grande cineasta, anch'egli cresciuto a Rimini, di cui è stato grande amico.