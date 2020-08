L'ultimo saluto a Zavoli tra rose e ricordi

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - E' stato celebrato a Roma, nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, il funerale di Sergio Zavoli, il maestro del giornalismo scomparso il 4 agosto. Nella piazza, è stato allestito un maxischermo per consentire di seguire la cerimonia, visti i limitati ingressi in chiesa, per le norme anticovid. Per rendere l'ultimo saluto a Zavoli e stare vicino alla seconda moglie Alessandra Chello e alla figlia avuta dal primo matrimonio, Valentina, sono arrivati fra gli altri, Gianni Letta, Walter Veltroni, l'ad Rai Fabrizio Salini, Franco Carraro, Renzo Arbore, Silvia Costa, Anna Finocchiaro e Luigi Zanda del Pd, l'ex presidente Rai Monica Maggioni, Luigi Gubitosi, ex dg Rai e attuale ad di Tim, l'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, Vincenzo Vita, Beppe Giulietti, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini (dove verrà tumulato Zavoli) che entrando ha detto ai giornalisti: "Ora questo grande italiano potrà riposare accanto al suo grande amico, Federico (Fellini)". Fra le corone all'entrata della Chiesa, quelle del presidente del Senato, dei senatori del Pd e della Rai. Sul feretro, una composizione di rose. (ANSA).