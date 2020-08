Vettel 'futuro? ho tante possibilità,magari non in F1

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Io ho tante possibilità, magari non così tante in Formula 1, perché si possono fare i calcoli e vedere quanti sedili sono già occupati dai piloti. Ma, come ho sempre detto, credo che la cosa più importante sia una: sono contento della mia scelta. Il tempo dirà quale sarà stata questa scelta, poi vedremo. Non sono troppo stressato al riguardo". Così il tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, a pochi giorni dal Gp d'Inghilterra, a Silverstone. (ANSA).