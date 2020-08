Si perdono su Appennino, prete e bimbi soccorsi da Vvf

Soltanto spavento ma nessuna conseguenza fisica per un gruppo di cinque bimbi accompagnati da un sacerdote che oggi si sono persi sull'Appennino bolognese mentre erano impegnati in una escursione nei boschi. A trarli in salvo i vigili del fuoco. A chiamare il 115 per i soccorsi lo stesso sacerdote intorno alle 12.45 quando ha realizzato di aver smarrito il sentiero in località Baragazza. Due squadre di vigili del fuoco hanno raggiunto via terra la comitiva insieme a un elicottero che ha salvato tutti e sei. Intorno alle 14.15 i bimbi erano già insieme alle rispettive famiglie. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castiglione.