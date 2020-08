Lasciano figlio 2 anni in auto per andare a rubare

Hanno lasciato il figlio di due anni nel seggiolino dell'auto per andare a rubare capi di abbigliamento. E' successo ieri pomeriggio al centro commerciale 'The style outlet' di Castel Guelfo, nel Bolognese, dove i Carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un bimbo piccolo dentro una vettura chiusa a chiave nel parcheggio. I militari hanno rintracciato i genitori del piccolo, una coppia di armeni di 34 e 36 anni, richiedenti asilo. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato e continuato. La refurtiva (merce per alcune centinaia di euro) è stata recuperata e restituita ai negozianti. Il bambino è stato affidato ad assistenti sociali.