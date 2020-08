La accompagna e la molesta, arrestato nel Reggiano

Dopo essersi offerto di accompagnarla a casa a piedi, di sera, l'ha aggredita sessualmente, fino a quando la vittima non è riuscita a respingerlo. E' successo a inizio luglio in un comune della bassa reggiana e, dopo la denuncia della ragazza e le indagini, i carabinieri di Correggio hanno arrestato un ventenne per violenza sessuale, come disposto dal Gip su richiesta del pm. E' stato ricostruito che il giovane, ora ai domiciliari, si era unito al tavolo dove era seduta la ragazza, che si trovava in compagnia di altri suoi amici e amiche. I due si conoscono da tempo. Quando lei ha lasciato il locale, lui si è offerto di accompagnarla a piedi, ma durante il tragitto l'ha aggredita e pesantemente molestata. Arrivata a casa, la vittima è rimasta in silenzio. Poi, però, confidato l'accaduto a un amico, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri.