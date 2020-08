Doppia selezione Italia-Germania per Coppa mondo gelateria

(ANSA) - RIMINI, 05 AGO - Doppia selezione al Sigep 2021 per le squadre italiana e tedesca che parteciperanno alla decima edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, in programma a Rimini nel 2022. Accanto a 'Sigep Gelato d'Oro' per quella italiana, sarà la prima volta che la squadra tedesca verrà selezionata nella Gelato Arena, in occasione della 42/a edizione del Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione internazionali e Caffè di Italian Exhibition Group, in programma dal 16 al 20 gennaio 2021 nel quartiere fieristico di Rimini.

Secondo mercato in Europa per il gelato artigianale dopo l'Italia, la Germania conta 9.000 imprese di cui 3.362 gelaterie pure. Le iscrizioni alla Coppa del Mondo delle Gelaterie si apriranno a settembre sul sito web di Sigep 2021 e con una newsletter che ne darà notizia ai maestri gelatieri di qua e di là dal Brennero. La Coppa si articola in quattro gare, per gelatieri, pasticcieri, una prova di alta cucina e una di scultura nel ghiaccio. Nelle passate edizioni ha fatto emergere, tra gli altri, talenti come Ernst Knam, Roberto Rinaldini, Sergio Colalucci, Eugenio Morrone. (ANSA).