Coronavirus: nessun morto e 47 nuovi casi in E-R

Nessun morto e 47 nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, di cui 34 asintomatici e quasi tutti provenienti da focolai noti.

I tamponi effettuati sono 8.523, per un totale di 694.508. A questi si aggiungono anche 1.157 test sierologici, per un totale di 202.497.

I guariti salgono a 23.997 (+19), i casi attivi a 1.609 (+28). Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoveri in terapia intensiva (4); in calo (-6) i pazienti negli altri reparti Covid, che scendono a 73.

Le nuove positività sono 8 a Piacenza, 4 a Parma, 5 a Reggio Emilia, 5 a Modena, 7 a Bologna, 4 a Ferrara, 5 a Cesena e 8 a Rimini. (ANSA).