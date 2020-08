Calciomercato estivo, l'apertura a Rimini il primo settembre

Si terrà a Rimini, il primo settembre, al Grand Hotel, l'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. È questo uno degli appuntamenti inediti del ricco calendario di eventi sportivi in Emilia-Romagna presentato questa mattina in una videoconferenza in Regione. "Per il seguito che ha", sottolinea il presidente Stefano Bonaccini, "il calciomercato a Rimini è qualcosa che evoca per lo sport più popolare al mondo ciò che fa dibattere d'estate, cioè la preparazione delle squadre con gli acquisti che spesso fanno sognare i tifosi".

Già dal prossimo fine settimana e fino a dicembre, da Piacenza a Rimini, lo sport in Emilia-Romagna diventa grande protagonista di ripartenza. Gli eventi sono 35 per un'ampia serie di discipline, dall'automobilismo al calcio, ma anche ciclismo, tennis, volley, motociclismo, scherma, atletica. Tra gli altri appuntamenti di richiamo ci sono i due MotoGp al circuito 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico (12-13 e 19-20 settembre), il Giro d'Italia (tre tappe: 14, 15 e 16 ottobre) e i Campionati italiani cadetti di atletica leggera.