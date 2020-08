Vino: dal 2021 si chiamerà Pignoletto Doc Emilia Romagna

È il vino che unisce idealmente l'Emilia e la Romagna, con il territorio di produzione e imbottigliamento che si estende da Modena a Forlì, e ora lo diventa anche 'nel nome': il Pignoletto diventerà, a disciplinare approvato, l'unica tipologia della Doc 'Emilia Romagna', grazie alla condivisione di obiettivi tra il Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Politiche Agricole. Un progetto che sancirà la tutela europea di quella che è la seconda denominazione enologica più importante della Regione dopo il Lambrusco e che, con 14 milioni di bottiglie, rappresenta un'importantissima fonte di reddito per i viticoltori del territorio.

Dal 2021, quindi, il nome 'Pignoletto' si affiancherà, in modo esclusivo, al riferimento geografico dell'Emilia-Romagna, una protezione comunitaria legata al territorio regionale che consentirà a questo vino di avere un riconoscimento ancora più importante sia a livello nazionale che internazionale.

"Con il voto assembleare di oggi - sottolinea Carlo Piccinini, Presidente del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna - si definisce un percorso intrapreso da tempo con gli Enti preposti, che legittima e riconosce il vino che unisce l'Emilia alla Romagna, mantenendo inalterato il territorio, come oggi, a tutela dei suoi produttori". (ANSA).