Rave illegale nel Bolognese, tre denunciati

Un rave party illegale, organizzato lungo gli argini del torrente Savena nel territorio di Loiano (Bologna), è stato interrotto all'alba di domenica dai Carabinieri, nella stessa area dove un'altra festa analoga era stata scoperta lo scorso 19 luglio. I militari questa volta hanno sorpreso un centinaio di persone impegnate a ballare musica elettronica e sequestrato diverso materiale, fra impianti hifi e casse acustiche.

Dopo avere identificato e allontanato i presenti, hanno riconosciuto come organizzatori dell'evento e denunciato tre giovani di Brisighella (Ravenna): due ragazzi di 23 anni e una ragazza di 22, tutti con precedenti per fatti dello stesso tipo.

Sempre per manifestazione musicale non autorizzata, nella stessa zona due settimane fa erano state denunciate cinque persone.