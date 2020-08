Maltempo: Smurfit Kappa, danni a stabilimento nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Il maltempo con un nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio nel Ferrarese e nel Modenese con temporali, grandine e raffiche di vento ha colpito anche lo stabilimento di Smurfit Kappa, a Camposanto sul Panaro in provincia di Modena. Lo racconta la stessa multinazionale del packaging a base carta che, in una nota, spiega di avere "subito danni per oltre 100.000 euro". In particolare, viene spiegato, la pioggia entrata nella struttura "ha danneggiato i materiali obbligando la direzione a fermare momentaneamente l'attività per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti".

Gli operai i sono messi al lavoro per liberare lo stabilimento dall'acqua e dal materiale danneggiato e spiega ancora l'azienda - quotata alla Borsa di Londra con 46.000 dipendenti e oltre 350 stabilimenti in 35 Paesi - "lavoreranno tutta la notte per poter riprendere l'attività lavorativa nel più breve tempo possibile e per far sì che i disagi creati dal maltempo non si riflettano sulle consegne programmate".

L'impianto di Camposanto produce fogli e scatole in cartone ondulato occupando 140 persone. "L'azienda - chiosa la nota - non si è mai fermata durante la pandemia perché il business degli imballi è un settore strategico per far viaggiare le merci". (ANSA).