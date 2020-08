Assembramenti, chiusa per 5 giorni discoteca nel Riminese

(ANSA) - MISANO ADRIATICO, 03 AGO - I carabinieri di Riccione hanno notificato la chiusura di 5 giorni alla discoteca di Misano Adriatico, Villa delle Rose. Si tratta di una misura accessoria alla contravvenzione di 800 euro per assembramenti.

Ieri sera i carabinieri di Riccione sono intervenuti su segnalazione e hanno riscontrato che nel locale all'aperto non venivano rispettati il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine dagli avventori.

All'atto della contestazione i carabinieri hanno anche constatato la recidiva. Ieri sera non è stata la prima volta che nel locale è stato rilevata l'irregolarità. Il provvedimento adottato dai carabinieri di chiusura verrà trasmesso anche alla prefettura per valutare un'estensione della chiusura fino a 30 giorni. (ANSA).