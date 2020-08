Pistola tedesca della 2/a guerra mondiale spunta in un campo

Una pistola tedesca della seconda guerra mondiale è stata trovata in un terreno agricolo a Gaida di Reggio Emilia. Sono intervenuti ieri mattina i carabinieri della sezione radiomobile, nella proprietà di un 69enne reggiano. L'arma, trovata durante lavori di scavo, era in una scatola, con caricatore e priva di munizioni, e risulta prodotta dal 1920 al 1950 dalla Cecoslovacchia per conto dell'esercito tedesco. La pistola, non censita in banca dati, è stata sottoposta a sequestro e posta a disposizione della Procura reggiana per successivi accertamenti tecnici e balistici.