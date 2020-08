Fvg dona Card cultural-turistica a medici, infermieri Italia

(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - L'hanno chiamato "Omaggio speciale del Friuli Venezia Giulia al personale medico e infermieristico italiano", è la FVG Card, che dal 15 luglio scorso e fino al 30 novembre prossimo sarà regalata ai sanitari di tutta Italia, una "forma di riconoscenza per il grande impegno messo in campo durante l'emergenza", come indicano a PromoTurismoFvg, il braccio operativo della Regione Autonoma nel settore turistico.

La Card consente la fruizione gratuita dell'offerta culturale e turistica della regione, vale a dire 70 luoghi di cultura, dai musei e luoghi dell'arte e della storia a quelli di interesse culturale e religioso, alle mostre, ai siti Unesco, della Grande Guerra, dei borghi.

Tanti i musei che aderiscono: quello del Castello di Miramare, della Cantieristica (Muca), del fumetto, dell'Antartide, l'Immaginario scientifico, tutti i civici musei di Udine.

Basterà presentare il badge agli infopoint di PromoTurismoFvg e sarà consegnata la card omaggio, valida per l'intera famiglia.

In particolare, per un pernottamento di una o due notti in regione la persona riceverà la FvgCard48h; da tre notti in su, riceverà la FvgCard1settimana. (ANSA).