Dopo ondata di caldo allerta per temporali in Emilia-Romagna

Dopo l'ondata di calore in Emilia-Romagna si preannuncia una domenica di maltempo con allerta gialla per temporali diramata su tutto il territorio da Arpae e Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile regionale. La criticità scatta dalla mezzanotte e sarà in vigore per tutta la giornata del 2 agosto.

Il maltempo atteso, con temporali sparsi, è causato dall'afflusso di correnti d'aria più fresche in quota in contrasto con i flussi caldo umidi al suolo. I fenomeni più intensi, secondo il bollettino regionale, sembrano più probabili sul settore occidentale e nella pianura a ridosso del Po. Associati ai temporali non si escludono fenomeni locali di dissesto idrogeologico e rapidi innalzamenti dei corsi d'acqua minori.