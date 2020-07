Schiacciato dal suo trattore, morto nel Piacentino

Un uomo di 45 anni è morto nel primo pomeriggio in Valtidone, in località Montalbo di Ziano (Piacenza), a causa di un grave infortunio agricolo. E' rimasto schiacciato dal suo trattore cingolato che si è ribaltato in una vigna per cause che stanno ancora chiarendo i carabinieri della Compagnia di Bobbio, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

L'uomo era uscito questa mattina per andare al lavoro nella vigna, ma non avendo fatto più rientro i parenti sono andati a cercarlo, trovandolo riverso sotto il macchinario agricolo. Il corpo è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti sul poto insieme al Soccorso alpino. Il 118, che ha inviato anche l'eliambulanza, ne ha potuto soltanto constatare il decesso.