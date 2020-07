Carnevali, Sassuolo venderà il meno possibile

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Il nostro allenatore ha detto cose giuste, che non ha posto paletti e che abbiamo giocatori che hanno sicuramente grandi potenzialità per andare in grandi club. La politica del Sassuolo è abbastanza chiara, cercheremo di vendere meno possibile e lo dovessimo fare è perché abbiamo delle opportunità". E' la linea del Sassuolo in vista del mercato estivo secondo quanto ha spiegato l'ad Giovanni Carnevali prima dell'assemblea della Lega Serie A.

"Dobbiamo portare avanti il progetto Sassuolo, il prossimo anno sarà l'ottavo di Serie A", ha aggiunto Carnevali e a chi gli domandava se Boga è il calciatore del Sassuolo con più richieste, ha rivelato che "forse ce n'è qualcuno ancora più corteggiato di lui". (ANSA).