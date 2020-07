Verona-Spal: Di Biagio deluso "squadra non ha giocato"

(ANSA) - VERONA, 29 LUG - E' avvilito Gigi Di Biagio dopo la prestazione della Spal al Bentegodi. "Troppo irreale per essere vero, sono molto deluso. Ho visto una squadra spenta, non propositiva, che non ha di fatto giocato. Mi dispiace ora dovrò cercare di mettere in campo un undici contro la Fiorentina perché abbiamo una situazione di infortunati davvero difficile.

La retrocessione? C'è tanta amarezza ma sono convinto che se avessimo giocato una partita a settimana sarebbe andata diversamente".

Ivan Juric sorprende sempre. "Abbiamo giocato meglio contro la Lazio dove secondo me abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. Ora andiamo a Genova convinti di fare una bella partita e di fare risultato. Dobbiamo raggiungere una buona posizione in classifica per la qualificazione della prossima Coppa Italia. Ci mancheranno diversi giocatori, ma faremo bene ne sono sicuro". (ANSA).