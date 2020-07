Serie B, capitano Reggiana lascia calcio a 26 anni per studiare

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 LUG - Lascia il calcio per lo studio. La scelta inedita ad alti livelli è di Alessandro Spanò, 26 anni, difensore inamovibile e capitano della Reggiana, club emiliano col quale - appena una settimana fa - ha ottenuto la promozione in Serie B. Dopo la notte di festeggiamenti, la mattina successiva, il giovane giocatore si è laureato in Economia e Management all'Unicusano, università telematica, guadagnandosi anche i complimenti del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che lo ha citato come esempio. E oggi ha comunicato a sorpresa il suo addio al pallone per proseguire un altro tipo di carriera.

"Ho vinto una borsa di studio e sono stato ammesso in una business school internazionale" che lo porterà a vivere per anni tra Londra, Shanghai e San Francisco, ha spiegato oggi l'ormai ex giocatore - originario di Giussano - in conferenza stampa a Reggio Emilia. "Ci sono altre parti di me che sgomitano per avere spazio - ha aggiunto - ed è arrivato il loro momento. È il momento di prendere un'altra strada, che mi porterà lontano dai campi di calcio. Comincia un nuovo capitolo di questo gioco infinito che è la vita. Il mondo mi sta aspettando. Forse sono un po' matto, ma la ragione non ha sempre ragione". (ANSA).