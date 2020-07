Nuovo lungomare di Rimini, approvati 4 progetti privati

(ANSA) - RIMINI, 29 LUG - La giunta comunale di Rimini ha approvato i primi accordi con imprenditori locali per la realizzazione di cinque interventi privati nell'ambito della riqualificazione del lungomare, attualmente in corso. Si tratta di quattro locali pubblici, fra bar e chioschi, e di una spa che avranno sede in un'area verde nei pressi di piazzale Kennedy.

Quattro manufatti saranno di nuova realizzazione, mentre in un caso si tratta di una ristrutturazione. In totale sono 945 metri quadrati di superficie utile che frutteranno al Comune 1,7 milioni di euro tra diritto di superficie, che avrà una durata di 50 anni, e contributo per la valorizzazione.

I cantieri, fa sapere il Comune, potrebbero partire a inizio 2021 dopo l'approvazione dell'accordo di programma in Consiglio comunale e la presentazione dei permessi di costruire.

"Stiamo liberando spazio prezioso della nostra città, che una volta era purtroppo destinato all'asfalto, per destinarlo al verde e all'aria pulita. Per cui quello che chiediamo ai privati è di essere coerenti con l'innovazione turistica e degli spazi, all'insegna della sostenibilità", ha commentato a margine della conferenza stampa l'assessora alla Pianificazione del territorio del Comune di Rimini, Roberta Frisoni. Il Comune fa sapere anche di avere ottenuto i finanziamenti per il completamento del nuovo lungomare anche per i tratti fra i piazzali Kennedy e Benedetto Croce. (ANSA).