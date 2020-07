F1: Leclerc, a Silverstone per lavorare a testa bassa

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La velocità di Silverstone e la sua imprevedibilità atmosferica. Sono le due caratteristiche della pista britannica, sulla quale domenica torna la F1, messe in luce dai piloti Ferrari. "Le curve Maggots e Becketts sono particolarmente esaltanti da dentro una monoposto" sottolinea Charles Leclerc. Quanto al fattore meteo, "Silverstone di solito ci riserva condizioni atmosferiche piuttosto fresche e mutevoli e quindi non si può mai sapere cosa ci si può aspettare nel weekend di gara. Sarà importante acquisire più informazioni possibile sulla nostra vettura fin dal venerdì e poi lavorare a testa bassa per farla progredire in maniera significativa sessione dopo sessione".

Il circuito si trova in un ex aeroporto "e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti - evidenzia Sebastian Vettel - Per questo il vento può avere un ruolo molto importante, perché è in grado di condizionare in maniera rilevante il comportamento della vettura".

"Ci aspetta il primo tracciato con medie velocistiche molto elevate, sul quale saremo impegnati per due settimane di fila.

Sarà fondamentale utilizzare queste gare per comprendere ancora meglio la nostra vettura - è il proposito di Laurent Mekies, direttore sportivo delle Rosse - Sappiamo che sotto il profilo della competitività per noi non sarà facile, ma quello su cui ci dobbiamo concentrare è l'acquisizione di quanti più dati possibile che ci aiutino a indirizzare lo sviluppo della SF1000 nella giusta direzione". (ANSA).