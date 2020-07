Coronavirus: E-R; 20 nuovi casi positività, una vittima

Salgono a 29.575, complessivamente, i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 20 in più rispetto a ieri, di cui 12 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening sul territorio. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla Regione secondo cui la maggioranza dei nuovi contagi è riconducibile a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I tamponi effettuati da ieri sono 8.149 - 625.962 quelli da inizio crisi - cui si aggiungono 1.366 test sierologici. I guariti toccano quota 23.830 (+16 da ieri) mentre i casi attivi, a oggi, sono 1.459, 3 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra, inoltre, il decesso di un uomo della provincia di Bologna.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.384 (+9 da ieri), scendono a 3 i pazienti in terapia intensiva e calano a 72 (5 in meno rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Guardando alla distribuzione sul territorio dei cadsi di positività 4.597 sono a Piacenza (+1), 3.763 a Parma (+1), 5.088 a Reggio Emilia (+4, di cui 2 sintomatici), 4.113 a Modena (+1, sintomatico), 5.247 a Bologna (+3); 425 a Imola (invariato), 1.081 a Ferrara (invariato); 1.151 a Ravenna (+1, sintomatico), 992 a Forlì (invariato), 829 a Cesena (invariato) e 2.289 a Rimini (+9, di cui 4 sintomatici).