Strage Bologna: domenica la cerimonia del 40/o con Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati interverrà in piazza Maggiore, domenica a Bologna, per la cerimonia del 40/o anniversario della Strage del 2 agosto 1980. Giovedì è invece in programma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontrerà i familiari delle vittime della Strage della stazione e di Ustica.

La commemorazione di domenica 2 agosto comincerà alle 9 nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio, con il sindaco Virginio Merola che incontrerà l'associazione dei familiari delle vittime. Al posto del tradizionale corteo in stazione, per le norme anti-Covid, la cerimonia si sposterà nell'attigua piazza Maggiore, dove alle 10 parlerà il presidente dell'assovittime, Paolo Bolognesi. Alle 10.25, l'ora della bomba, risuonerà il fischio del treno in collegamento streaming con la Stazione, seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Subito dopo, gli interventi del sindaco e di Casellati. Alle 11.15 in Piazza Maggiore saranno trasmesse, in collegamento streaming dalla lapide nella sala d'aspetto della Stazione, la deposizione delle corone in memoria delle vittime della strage e la scopertura della targa di intitolazione della Stazione alle vittime della strage del 2 agosto 1980.

Da domani, martedì 28 luglio, è possibile prenotare l'accesso a Piazza Maggiore per partecipare alla cerimonia istituzionale della mattina di domenica 2 agosto e al concerto previsto nella serata. La capienza massima è di mille persone, nello spazio del cinema in piazza.