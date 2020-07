Cadavere di pescatore imolese recuperato nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 26 LUG - Il cadavere di un anziano scomparso ieri da Imola, nel Bolognese,, è stato individuato nel fiume Senio in territorio ravennate attorno al mezzogiorno.

L'uomo - un ultraottantenne - si era allontanato da casa per andare a pescare: non vedendolo rientrare, verso sera i familiari hanno lanciato l'allarme. Ed è così che attorno alle 11 i soccorritori hanno individuato il suo ciclomotore in località Tebano, non distante dalla chiusa sul fiume.

Sono poi intervenuti i sommozzatori dei vigili del Fuoco per la ricerca e il recupero della salma. Sul posto, anche la polizia. La prima ispezione cadaveri a ha escluso segni riconducibili in maniera evidente ad altre persone. Tra le ipotesi, figura quella di un malore e di una conseguente caduta in acqua. (ANSA).