Picchia la madre malgrado divieto avvicinamento, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Era già stato allontanato da casa della madre per averla picchiata e sottoposto ad un divieto di avvicinamento all'abitazione, ma questo non gli ha impedito di continuare a molestarla. Per questo motivo un 35enne d'origine cilena è stato arrestato ieri dai carabinieri di Sasso Marconi, nel Bolognese, in esecuzione di un aggravameto della misura cautelare emesso dalla Corte d'Appello.

La donna, 64 anni, ha segnalato ai militari che nonostante i provvedimenti a cui era già stato sottoposto il figlio, gli episodi di violenza perpetrati nei suoi confronti erano andati avanti. Così, interessata la Corte che ha emesso il nuovo provvedimento, i militari hanno eseguito la misura cautelare portando il 35enne in carcere. (ANSA).