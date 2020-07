F1:Salvini;contento Gp torni a Imola, di chiunque sia merito

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - "Non conosco le vicende del Gran Premio di Imola", ma "sono contento che il Gran Premio torni a Imola, di chiunque sia il merito, sono assolutamente felice".

Così il segretario della Lega Matteo Salvini che, a Bologna, ha risposto a una domanda dei cronisti sul ritorno della Formula Uno nel circuito imolese.

Dopo l'annuncio della Regione Emilia-Romagna, su Facebook la deputata leghista Laura Cavandoli ha scritto che era stata una vittoria del suo partito, un post ripreso dal governatore Stefano Bonaccini che ha replicato, sempre via social: "Non risulta che la Lega governi il Paese. Non risulta che la Lega governi la Regione ER. Non risulta che la Lega governi Imola.

Non risulti che la Lega gestisca la Formula 1. Non risulta che la lega gestisca l'autodromo. Non so se prevalga il riso o il pianto". A domanda sul caso, Salvini ha precisato: "Spero che il rosso Ferrari esca dalle difficoltà che sta vivendo, però non fatemi fare polemica anche laddove non ho voglia di farla".

(ANSA).