Coronavirus: E-R, 49 nuovi casi di positività, una persona morta

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Salgono a 29.461, complessivamente, casi di positività al Covid-19, in Emilia-Romagna: 49 in più rispetto a ieri, di cui 32 relativi a persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla Regione secondo cui la gran parte dei casi è riconducibile a focolai o casi già noti.

I tamponi effettuati da ieri sono 6.557 - 609.845. quelli totali - cui si aggiungono 1.542 test sierologici. Il numero dei guariti cresce di 20 unità a quota 23.778, circa l'81% dei contagiati mentre i casi attivi, sono 1.399, 27 in più di quelli registrati ieri. Nelle ultime 24 ore si è registrato anche il decesso di una donna in provincia di Ferrara.

Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 1.317, 28 in più rispetto a ieri mentre restano 4 i pazienti in terapia intensiva, e scendono a 78 (-1) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. (ANSA).