Allerta arancione per temporali in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Allerta arancione per temporali, su tutta l'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A lanciarla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Per la giornata di domani, spiegano, "si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull'intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione".

Oltre all'allerta arancione emessa per temporali, ne è stata emessa una gialla, per criticità idrogeologica sul territorio, ad esclusione delle pianura emiliana centro-orientale e costa ferrarese. (ANSA).