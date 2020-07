Pompieri liberano civetta bloccata in una cappa

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - E' stata liberata e salvata dai Vigili del Fuoco una piccola civetta, che era rimasta incastrata nei tubi di areazione della cappa della cucina di un'abitazione a Pianoro, nel Bolognese. L'intervento dei pompieri è stato eseguito verso le 11 di questa mattina in via Amendola, dopo una chiamata al 115 che segnalava la presenza di un volatile bloccato nella cappa. Un po' spaventata ma in buone condizioni, la civetta è stata subito rimessa in libertà.

(ANSA).