Il saluto del Prefetto di Reggio Emilia Forte, andrà a Siena

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 LUG - Una targa speciale "per ringraziare dell'impegno profuso in questi tre anni" per il Prefetto di Reggio Emilia, Maria Forte consegnata dal questore della città Giuseppe Ferrari. La polizia reggiana ha organizzato stamattina un saluto ufficiale alla funzionaria prossima all'addio e che il 27 luglio si insedierà a Siena per lasciare posto alla collega Iolanda Rolli che proviene da Macerata nella recente girandola di nomine del Ministero.

"La dottoressa Forte è stata una guida autorevole che mi ha aiutato anche dal punto di vista personale a inserirmi al mio arrivo che ha coinciso con l'inizio della pandemia - ha spiegato il questore Ferrari - Ho trovato in lei una persona sensibile, sempre attenta e pronta a collaborare virtuosamente con noi. Ha sempre riconosciuto il nostro lavoro, per questo ha tutta la nostra stima. La polizia reggiana così come quella di Siena, città in cui entrerà in servizio, sarà sempre casa sua".

Il Prefetto Forte ha ringraziato: "È stato il mio primo incarico e ho cercato di metterci tutta la mia passione. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, gestendo al meglio l'emergenza sanitaria e tante altre difficili situazioni in città grazie all'aiuto della polizia". Poi tracciando un bilancio, lancia un monito: "Dopo il processo Aemilia, la città ha saputo reagire.

Ma non bisogna abbassare la guardia perché le infiltrazioni mafiose sono ancora presenti nel tessuto economico reggiano, basti pensare che negli ultimi mesi ho firmato 6 interdittive per escludere aziende dalla white-list". Infine ha parlato anche della finale playoff di Serie C in programma stasera al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore' fra Reggiana e Bari: "Siamo pronti a fronteggiare l'evento dal punto di vista dell'ordine pubblico, abbiamo predisposto servizi mirati. Ci auguriamo che vada tutto per il meglio". (ANSA).