Calcio: Parma, condannato a 4 anni ex presidente Ghirardi

(ANSA) - PARMA, 22 LUG - Quattro anni all'ex presidente Tommaso Ghirardi e sei anni all'ex ad Pietro Leonardi. Sono le condanne pronunciate dal tribunale di Parma per il crac del Parma calcio del 2015. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori. (ANSA).