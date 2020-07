Calcio: Bari; Decaro ai giocatori, mettetecela tutta

(ANSA) - BARI, 22 LUG - "Esattamente due anni fa sembrava che il calcio a Bari fosse finito. Invece, grazie a voi, non è stato così. E ci ritroviamo qui. Stasera non sarete in undici perché ci saranno centinaia di migliaia di tifosi qui in città, nel resto del paese, sparsi per il mondo": il sindaco di Bari Antonio Decaro, da Palazzo di Città, con il gonfalone alle spalle, ha diffuso un video di incoraggiamento per i calciatori del Bari, impegnati stasera nella finale per la promozione in B contro la Reggiana in Emilia.

"Non ci potete promettere di vincere - ha concluso il primo cittadino, con sulle spalle una sciarpa con i colori del Bari - ma ci potete promettere di mettercela tutta. Fatelo per questa città e per le migliaia di cuori biancorossi che battono per voi". (ANSA).