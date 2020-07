Alimentare: E-R, torna 'Tramonto DiVino'

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Torna, in sette tappe lungo l'Emilia-Romagna, l'iniziativa 'Tramonto DiVino', evento di valorizzazione dei vini e dei prodotti Dop e Igp regionali: la partenza è fissata a Cesenatico il 31 luglio e il primo agosto, poi il 4 agosto sarà la volta a Forlimpopoli con la Notte bianca del cibo italiano e il 200/o anniversario della nascita di Pellegrino Artusi. E ancora 2 settembre a Ferrara, il 12 settembre a Piacenza, il 24 ottobre a Bologna a Fico Eatalyworld, nel giorno del 'Mortadella Day' e ,chiusura a Francoforte il 27 novembre.

Protagonisti della kermesse i prodotti tipici regionali preparati dai cuochi stellati dell'Associazione CheftoChef. A celebrare i vini, invece, i sommelier di Ais Emilia e Romagna scelti dalla guida "Emilia-Romagna da bere e da Mangiare".

"In Tramonto DiVino sono racchiusi tutto il valore e la bellezza dei prodotti dell'Emilia-Romagna: i vini, il cibo, l'arte della cucina e della tavola - ha scandito alla presentazione dell'evento, Alessio Mammi, assessore regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca - e l'alta professionalità di chef e sommelier e dei tanti addetti del comparto food. Nemmeno il Covid - aggiunge - può fermare una manifestazione così importante" .

E guardando in maniera particolare ai vini, il segretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, Claudio Pasini, si è soffermato sugli ultimi dati dell'export vinicolo regionale.

"Sarà una edizione particolare per 'Tramonto Divino' - ha osservato - ideale momento di ripartenza per l'enogastronomia del territorio, dopo la crisi da Covid-19. Nel 2019 l'export di vino dell'Emilia-Romagna ha sfiorato i 324 milioni di euro, lo 0,6% in più rispetto all'anno precedente. L'export è concentrato in poche imprese, le prime cinque esportatrici realizzano il 56% dell'export complessivo del 2019, le prime 10 raggiungono il 75%. Secondo Istat - ha proseguito Pasini - nei primi tre mesi del 2020, l'export dei vini dell'Emilia-Romagna con 75 milioni di euro ha registrato un +0,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente". (ANSA).