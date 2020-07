Spettacoli e cultura en plein air nella pianura di Verdi

(ANSA) - PIACENZA, 21 LUG - Grandi aie, ampie corti porticate, distese erbose e alberate, fienili di antiche cascine ospitano anche nell'anno dell'epidemia da Covid-19 gli appuntamenti all'aperto dell'Associazione culturale di aziende agricole Le Terre Traverse (www.terretraverse.it) raccolti in un programma di iniziative e week-end intitolato 'Nella pianura di Giuseppe Verdi', quel territorio tra l'Appennino emiliano e il fiume Po compreso tra il Piacentino e il Parmense - un tempo uniti nel Ducato di Parma e Piacenza - in cui Giuseppe Verdi, grandissimo musicista oltre che appassionato imprenditore agricolo e "buongustaio raffinato", visse tutta la vita, componendo e gestendo i suoi oltre mille ettari di poderi.

Il cartellone si dipana intorno a quattro week-end (24-26 luglio, 31 luglio e 1-2 agosto, 28-30 agosto, 9-11 ottobre) con iniziative, spettacoli, incontri negli spazi esterni di agriturismi e tenute di interesse architettonico e naturalistico, affiancando proposte e luoghi più classicamente culturali ad appuntamenti e contesti legati alle tradizioni rurali del territorio, come visite ad antiche abbazie e castelli, borghi fortificati e oasi naturalistiche, siti archeologici e musei, nonché ai veri e propri luoghi verdiani.

Si comincia sabato 25 luglio (ore 21.30) con 'Lirica e rap.

Verdi e non solo...', con la cantante lirica e rapper Leti Dafne nell'agriturismo Battibue di Fiorenzuola d'Arda. Tutti gli spettacoli in cartellone sono offerti gratuitamente dall'associazione 'Le Terre Traverse'. (ANSA).