Festival Internazionale giornalismo a Ferrara con 7 weekend

(ANSA) - FERRARA, 21 LUG - Confermato anche quest'anno l'appuntamento con Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale diretto da Giovanni De Mauro e dal Comune di Ferrara. Si parte con la 14/a edizione il primo fine settimana di ottobre (3-4 ottobre 2020), ma con una formula rinnovata che concilierà il rispetto delle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid e il desiderio di mantenere saldo il rapporto con la città. Saranno, infatti, sette i weekend che fino a maggio 2021, uno al mese, animeranno con dibattiti e eventi gratuiti la città di Ferrara.

"Anche quest'anno la nostra città ha deciso di investire su cultura e turismo rinnovando la collaborazione con il festival di Internazionale - dice il sindaco Alan Fabbri -. Ferrara deve guardare avanti e lasciarsi alle spalle un periodo difficile che ha messo a dura prova il tessuto economico della città. Ha bisogno di approfondire con sensibilità e intelligenza il tema Covid e vi sarà occasione durante la rassegna, ma allo stesso tempo studiare nuove formule per riadattare i grandi eventi e le nostre abitudini a periodi come questi. Internazionale è una di quelle risorse da cui Ferrara può e deve rinascere". "Un festival diverso, lungo un anno - sottolinea Chiara Nielsen, vicedirettrice di Internazionale e direttrice della manifestazione - che ci accompagnerà fino alla primavera.

Abbiamo voluto dare un segno di presenza e vicinanza creando insieme alla città un percorso di riflessione sui grandi temi dell'attualità che collegherà idealmente l'edizione del 2020 con quella 2021".

Ogni weekend vedrà un grande evento con ospiti italiani e internazionali, cui si affiancheranno eventi collaterali in città: mostre, rassegne, presentazioni di libri, proiezioni fotografiche, incontri nelle scuole, workshop, spettacoli, dj set. (ANSA).